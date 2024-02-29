Üretimin başkenti Yozgat! Üretimin başkenti Yozgat!

Yozgat'ta 4 gün önce kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişi arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.

60 Yaşındaki Enver Gültepe 1

Alınan bilgiye göre, Dayılı köyünde 25 Şubat pazar günü akşam saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli 60 yaşındaki Enver Gültepe'ye ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

60 Yaşındaki Enver Gültepe 2

Yozgat AFAD, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Nevşehir AFAD, Kayseri AFAD, Aksaray AFAD ekipleri ve AFAD gönüllülerinden oluşan toplam 55 kişinin 4 günlük yoğun araması sonucunda 60 yaşındaki Enver Gültepe bulundu.

Muhabir: Selma Şahin