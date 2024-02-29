Yozgat'ta 4 gün önce kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişi arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Dayılı köyünde 25 Şubat pazar günü akşam saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli 60 yaşındaki Enver Gültepe'ye ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.
Yozgat AFAD, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Nevşehir AFAD, Kayseri AFAD, Aksaray AFAD ekipleri ve AFAD gönüllülerinden oluşan toplam 55 kişinin 4 günlük yoğun araması sonucunda 60 yaşındaki Enver Gültepe bulundu.
Muhabir: Selma Şahin