Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son verilerine göre toplam rezervlerinde bir düşüş yaşandığını duyurdu. 23 Şubat haftasında, TCMB'nin toplam rezervleri önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar azalarak 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri de 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Ancak aynı dönemde, altın rezervleri ise 1 milyar 155 milyon dolar artarak 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Böylelikle, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalarak 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.