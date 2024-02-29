Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son verilerine göre toplam rezervlerinde bir düşüş yaşandığını duyurdu. 23 Şubat haftasında, TCMB'nin toplam rezervleri önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar azalarak 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası Para (3)

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TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri de 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Ancak aynı dönemde, altın rezervleri ise 1 milyar 155 milyon dolar artarak 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası Para (2)

Böylelikle, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalarak 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi