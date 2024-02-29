Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, Karaman Yunus Emre Spor Salonunda gerçekleştirilen final maçlarında rakibi Düzce Belediyesi Spor Akademisi takımını set vermeden devirdi. Rakibine set vermeyen 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, şampiyon olarak 1. Lige yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Ligi'nde final etabı heyecanı yaşandı. Ligde fırtına gibi esen Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, final etabında başarılı sonuçlar elde etti.

Sorgun ekibi, TVF tarafından organize edilen 2023-2024 sezonu Erkekler 2. Ligi Final Etabı’nda oynanan maçlar sonucunda final grubundan çıkmayı garantileyerek gurur yaşattı.

“SORGUN'UMUZA HAYIRLI OLSUN”

Sorgun Belediyespor Voleybol Takımını tebrik eden mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Mustafa Erkut Ekinci, “Belediye voleybol takımımız şampiyon oldu. Takımımızı 1. Lige taşıyan kulüp yöneticilerimize, teknik ekibimize, oyuncularımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlere ve spora yapılan yatırımların her zaman meyve vereceği kanaatiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.