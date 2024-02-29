Emekli olan vatandaşların yaşamak için en çok tercih ettiği iller belli oldu. İşte maddi durumu iyi olan emeklilerin tercih ettiği 4 il...

Emeklilerin tercih ettiği şehirler, maddi durumu güçlü olan bireyler arasında belirgin hale geliyor.

Vatandaşın en çok göç ettiği iller de böylece açıklanmış oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alındığında ortaya dikkat çeken bilgiler çıkıyor. Emeklilerin en çok tercih ettiği iller bu doğrultuda açıklandı.

Emekliler arasında popülerlik kazanan 4 şehir netlik kazandı. Peki Yozgat emeklilerin tercih ettiği iller arasında yer alıyor mu? İşte, emeklilerin en çok tercih ettiği o iller ve detaylar…

İZMİR

İzmir, deniz manzarası, zengin tarihi dokusu, eşsiz lezzetleri ve sağlık ile ulaşım hizmetleriyle ön plana çıkıyor. Emekliler arasında her geçen gün daha fazla tercih edilen İzmir, yaşam kalitesiyle dikkat çekiyor.

ANTALYA

Türkiye'nin en işlek turizm noktalarından biri olan Antalya, doğal güzellikleri ve sıcak iklimi ile emeklilerin gözde şehirlerinden biri haline geldi.

MUĞLA

Tatil beldeleriyle ünlü Muğla, sakin yaşam, doğal güzellikler ve doğa ile iç içe yaşam özellikleriyle emekliler için vazgeçilmez bir tercih oldu.

BURSA

Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla bilinen Bursa, emekliler arasında cazip bir şehir olarak öne çıkıyor. Bursa, hem tarihi atmosferi hem de modern yaşam olanaklarıyla emekliler için önemli bir tercih haline gelmiş durumda.

Bu iller, emekliler arasında sadece yaşamakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan zengin bir deneyim sunarak tercih ediliyor. Ancak Yozgat emeklilerin tercih ettiği iller arasında yer almıyor.