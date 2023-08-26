Başkan Coşar, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ya yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirterek, bu zaferin günümüze köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu söyledi.

Coşar mesajında şunları söyledi: “Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Dünya durdukça yaşamak istediğimiz Anadolu’da, millet olarak barış içinde, birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı, geçmişimizdir. Amacımız, geçmişimizden aldığımız ilhamla, dünya ülkeleri arasında varlığımızı onurlu bir şekilde devam ettirmektir. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi’nin 952. yıldönümünü kutluyorum. Malazgirt Zaferinden Büyük Taarruz’a uzanan kahramanlık hikayelerini asla unutmayacağız. Anadolu’yu ebedî vatanımız haline dönüştüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Sultan Alparslan’ı ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum.” Melike Aslı Arslan