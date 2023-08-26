Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Kabayel, kamu görevlileri hakem kurulunun 11 üyeden oluştuğunu ve 4 tanesi sendikacılar belirlenirken geri kalanının hükümet tarafından atanıyor olmasına dikkat çekti. Hakem kurulunun bağımsız kişilerden oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Kamu görevlilerinin hakem kurulu üyelerinin oluşturulması yönünde açıklama yapan Şube Başkanı Kabayel; “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 11 üyeden oluşuyor. Sadece 4 tanesi sendikalarca belirleniyor. Diğerleri Hükümet tarafından atanıyor” dedi.

Türk Dil Kurumuna göre hakem kelimesinin anlamına değinen Şube Başkanı Kabayel; “TDK Güncel Türkçe Sözlüğüne göre Hakem, “tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişidir. Kamu işvereni ile çalışanlar arasında hakem işlevini ifa edecek kurulun çoğunluk üyesinin Hükümet tarafından tayin ediliyor olması işin tabiatına aykırı değil mi?” şeklinde konuştu.

Şube Başkanı Kabayel hakem Kurlu üyelerini bağımsız kişiler tarafından oluşması gerektiğini vurgulayarak; “Hakem Kurulunun tüm üyeleri bağımsız kişi ve uzmanlardan oluşturulmalıdır. Yok, böyle olmayacaksa kurulun adı değiştirin: Bu kurulun adı Kamu Görevlileri Hakem kurulu değil, olsa olsa kamu işveren kurulu olur “ dedi. Alpaslan Demir