23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, koltuğunu Gazipaşa Ortaokulu ve Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine devretti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Yeliz Şimşek ve Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nabi Fakılı, öğrenciler Tuğçe Çınar ve Atilla Han Ulutürk Kaymakam Recep Aydın’ı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ziyaret etti.

Kaymakam Aydın, makamını devrettiği Miniklere, “İlçemizin Kaymakamısın, ne yapmak istersin ya da bağlı birimlere ne gibi talimatlar vermek istersin" dedi.

Çocuklar ise düşüncelerini ve planlarını anlattılar.

Ziyaretin ardından Kaymakam Aydın, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, öğrencilere hediyeler verip teşekkür etti. Haber Merkezi