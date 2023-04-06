Başkan Delibaşı, yapılan başvuruda emeklilik yaşı, sosyal güvenlik prim kesintileri, yaşlılık aylığı bağlanma oranları ve kriterleri 1 Ekim 2008 sonrasında atananlar için farklı hesaplanmakta olduğuna dikkat çekildi ve bu nedenle özellikle emekli aylıklarının düşük olacağına dikkat çekildiğini ifade etti.

Delibaşı, Bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri için çalışma yapılmasının istendiği başvuruda 7411 Sayılı Kanunla yapılan değişikliğin kapsamının genişletilerek 5510 sayılı yasaya tabi diğer kamu görevlilerinin emekli aylık ve tazminatlarında kayıpların önlenmesini istediklerini söyledi. Haber Merkezi