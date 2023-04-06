Deprem yaralarının sarılması için tüm imkânlarıyla sahada olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla yardım kampanyası yürütüyor. Kampanya kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın maaş bağışı çağrısına ise din görevlilerinin desteği sürüyor.

Bu kapsamda Yozgat İl ve İlçe Müftülüğü din görevlileri, depremzede ailelerin yaralarını sarmak adına İl Müftüsü Ali Gülden’in önderliğinde Kahramanmaraş ve Hatay’da göstermiş oldukları maddi-manevi hizmetin yanı sıra maaşlarını bağışlayarak da destek oldu.

Din gönüllüleri bağışladıkları 310 bin lirayı deprem bölgelerine gönderilmek üzere İl Müftüsü Ali Gülden’e teslim etti.

Din Görevlilerine göstermiş oldukları bu örnek davranıştan dolayı teşekkür eden Müftü Gülden, "Millet olarak yaşadığımız her zor günde birbirinden güzel yardımlar yapan din görevlilerimiz “Asrın Felaketi” denen deprem sonrasındaki bu zorlu süreçte de vatanımızın yanında milletimizin hizmetindedir. Bu örnek davranışları için tüm din görevlisi kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi