Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için başvuru süresini uzattı. Bakanlık, başvuruların bugün saat 17.00'de sona ereceğini açıkladı.

Başvurular, "e-Okul" platformu üzerinden ücretsiz olarak yapılıyor. Merkezi sınava katılım başvuruları e-Okul üzerinden yapılabiliyor.

24 Mayıs'tan itibaren fotoğraflı sınav giriş belgeleri elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler, sınava gitmek için bu belgeyi yanlarında bulundurmalı ve geçerli kimlik belgelerini de yanlarında taşımalıdır.

Sınav sonuçları 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek.