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İlk defa yükseköğretim programına kayıt yaptıracak öğrenciler, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs/kredi fırsatları sunan KYK, başvuruların son tarihini merak edenler için açıkladı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, burs ve kredi başvurularının son tarihini 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59 olarak belirledi. Başvurular, e-Devlet üzerinden online olarak kabul edileceği için öğrencilerin öncelikle e-Devlet hesaplarındaki okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli düzeltmeleri yapmaları gerekmektedir. Başvuruların tamamlanabilmesi için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve güncel olması büyük önem taşımaktadır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, burs ve kredi başvurusu yapabilecek adaylar şunlardır:

İlk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıracak öğrenciler

Ara sınıf öğrencileri

Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları

BAŞVURU ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru sürecinde öğrenciler tarafından beyan edilen ekonomik, sosyal ve başarı durumu gibi bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecektir. Ayrıca, başvuru sırasında özel durum beyanında bulunmak isteyen öğrencilerin ilgili belgeleri sunmalarına gerek yoktur. Özel durumlarına ilişkin bilgileri başvuru ekranında beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecektir.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularını kabul etmeye başladı. Başvurularınızı zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak için son tarih olan 19 Ekim'e kadar sürenizi değerlendirmenizi öneririz. KYK burs ve kredi programları, öğrencilere eğitimlerine finansal destek sağlama amacı gütmektedir ve bu fırsatları değerlendirmek için başvurularınızı eksiksiz bir şekilde yapmanız önemlidir.