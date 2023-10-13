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Değerlendirme toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, müdürlük yöneticilerinin eşliğinde merkez okul müdürlerinin katılımıyla Bozok Toplantı Salonunda Yozgat eğitimiyle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda psikososyal destek çalışmaları, okullara erişim ile ilgili hususlar ve yapılacak işlemler, okul güvenliği, iş güvenliği, okul sağlığı işlemleri ve kamera sistemleri, okul öncesi eğitim, taşıma yoluyla eğitime erişim planlaması ve dikkat edilecek hususlar, DYK ile ilgili iş ve işlemler ve verimlilik, kazanım elde etme süreçleri ve bu süreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, pansiyonların iş ve işlemleri, yerel ve ulusal projeler görüşülerek kararlar alındı.

Okul Müdürlerinin talep ve önerilerini alarak, fikir alışverişinde bulunan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilerine teşekkür etti. (Mustafa Babayiğit)