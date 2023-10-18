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Binlerce üniversite öğrencisi, 2023-2024 eğitim döneminde alacakları burs ve kredilere dair sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte KYK burs başvuru sonuçları ve yatış tarihleri hakkında önemli bilgiler:

BAŞVURU SÜRECİ VE SONUÇLAR

Bu yıl, 2023-2024 eğitim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim tarihinde başlamıştı ve 19 Ekim tarihinde sona erecektir. Yüz binlerce üniversite öğrencisi, e-Devlet üzerinden gerçekleştirdikleri başvuruların sonuçlarını merakla beklemektedir.

Geçtiğimiz yılın deneyimlerine bakıldığında, KYK burs başvuru sonuçları kasım ayında açıklanmıştı. Bu nedenle, sonuçların yine benzer bir zaman diliminde açıklanması muhtemeldir. Başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabileceklerdir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ

KYK bursu veya kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler, başvurularının onaylanmasının ardından başlar. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6 ile 10'uncu günleri arasında yapılır. Bu ödemeler, öğrenim dönemi boyunca sürekli olarak gerçekleşir ve öğrencilere eğitim masraflarında yardımcı olur.

Öğrenciler, ödemelerin hangi banka şubesinden alınabileceğini öğrenmek için kendilerine verilen şifreleri kullanabilirler. Ayrıca, bankamatik kartlarını da ilgili bankadan temin edebilirler.