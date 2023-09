Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yaşar, yaptığı konuşmada, partilerinin 100. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yaşar yapmış olduğu açıklamada; “Cumhuriyetimizi kuran, cumhuriyetimiz kadar köklü, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

İLK SİYASİ PARTİ

CHP’nin bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir parti olduğunun altını çizen Yaşar, “Mirasını bir asra dayamış bu şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin, yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Büyük Atatürk; Cumhuriyeti ilan etmeden 1922 Aralık’ında ‘Barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan ve Halk Fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim’ diyerek; Kurtuluş Savaşı sonrası ülkemizin yeni bir yönetime kavuşmasıyla birlikte 9 Eylül 1923’te Türkiye’nin ilk siyasi partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi kurmuştur. Partimiz, ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiştir” şeklinde konuştu.

‘SAYILI SİYASİ PARTİLERDEN BİRİSİ’

‘Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün izinde, topraklarımızın kutsallığına ve milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyetin asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir’ diyen Yaşar, “Öyle ki, dünyada 100’üncü yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine de sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık geleneği, siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye’nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil; büyük Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir. Biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin binlerce yıllık tarihi, kültürel ve siyasi zenginliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük coğrafyanın renklerini ve dokusunu kucaklayarak, ülkemizin ulusal birliğini ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyetimizin kazanımlarının hedef alındığı, demokratik değerlerin yok sayıldığı ve barınma, eğitim, sağlık gibi temel hakların bile yok sayıldığı, her türlü mücadelenin adıdır” ifadelerini kullandı.

Yaşar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Çiftçisinden öğretmenine, gencinden emeklisine kadar herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü, hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğu, kendine yeten bir Türkiye hedefinden 100 yıldır vazgeçmemiş bir partidir. Bugün partimize ve Cumhuriyetimize saldırılar 100 yıl önceki karanlık anlayışla artarak devam etmektedir. Her türlü etik değerden uzak bir şekilde; kurumları, halkı, anayasayı hiçe sayan bir anlayışın yarattığı bu çok karanlık dönemde dahi bize ışık tutan, önderimiz Atatürk’ün çizdiği yoldur. Cumhuriyet Halk Partisi, Saray zihniyetinin, cemaatlerin, zümrelerin, kendini halktan üstün görenlerin karşısında milletin kayıtsız şartsız egemenliği dediği için cumhuriyetçidir. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alanların ve topraklarımızı rant alanı olarak görenlerin karşısında milliyetçidir. Önce halk dediği için, toplumu kutuplaştırmadığı için, yasalar karşısında herkesi eşit gördüğü için halkçıdır. Devletin fabrikalarını, hastanelerini, okullarını, köprülerini, limanlarını yandaşa ve yabancıya peşkeş çekenlere karşı; sosyal devlet, sosyal adalet ve milli kalkınma dediği için devletçidir. Halkın; dinî ve kutsal duygularını sömürerek siyasete alet edenlere karşı, devletin dinî inançlardan bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunduğu için laiktir. Çağdaş dünyanın gerekliliklerini hiçe sayarak, cehaletin karanlığını dayatanlara karşı, bilim ve yenilik dediği için devrimcidir. Bizim hep birlikte, bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Ata’mızın çıktığı bu yolda, ülkemizi ikinci yüzyılımızda gerçek bir demokrasiye kavuşturmak, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizi muasır medeniyetler tarafından örnek alınan ve yurttaşlarımızı her bakımdan gurur duydukları bir ülkede yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla ilerleyen partimiz ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir. 100’üncü yılımız hepimiz için kutlu olsun.” (Alpaslan Demir)