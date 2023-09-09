İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 11 farklı operasyonda; bin 538 gram esrar, 3.43 gram metamfetamin, 69 adet sentetik ecza hapı, 10.4 gram bonzai ele geçirildi.

Yozgat Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bağımlılık yapan ve insanımızı zehirleyen tüm uyuşturucu ve uyarıcı zehir türevleriyle mücadelemize Yozgatlı hemşehrilerimizle hep beraber devam edeceğiz. Son günlerde hemşehrilerimizin de desteğiyle; 01-08 Eylül tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu tacirlerine yönelik ilimiz genelinde gerçekleştirilen 11 farklı operasyonda; bin 538 gram esrar, 3.43 gram metamfetamin, 69 adet sentetik ecza hapı, 10.4 gram bonzai ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin 19 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılmıştır. Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda bizlere katkı sunan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Emniyet ve Jandarma güçlerimizi tebrik ediyoruz. Zehrin geldiği kaynağa kadar gidecek, kökünü kurutana kadar aralıksız olarak operasyonlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)