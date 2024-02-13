İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü hemşehrimiz Kürşad Zorlu, “Sazıyla, sözüyle Türk Milliyetçiliğinin önemli ses bayraklarından Ozan Arif’i vefat yıldönümünde rahmetle anıyorum” dedi.

Zorlu, Ozan Arif vefatının 5’inci yılında bir anma mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kürşad Zorlu, “Ne diyordu: “Kücük ateşi söndürür esen rüzgarlar; Büyük ateş, Büyük ateş rüzgar vurdukça parlar!” Ruhu şad olsun” dedi.

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OZAN ARİF KİMDİR?

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949’da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970’de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun’un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya’da yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı. Türkülerinde Türk milliyetçiliği vurgusunu açıkça belirten ülkücü bir ozandı. Ozan Arif 13 Şubat 2019’da hayatını kaybetti.