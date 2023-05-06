Yapılan programa Şefaatli İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı ve veliler katıldı. Yapılan program ile veliler hem birbiri ile tanıştı hem de kaynaştı.

Şefaatli Diyanet Gençlik Merkezinde İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı’nın da katılımlarıyla 4-6 Yaş Kur’an Kurs’u velileri ile tanışma programı düzenlendi.

Program sonrasında açıklamada bulunan Müftü Avcı, “Velilerimizle tanışma programında bir araya geldik. Velilerimiz gerçekleştirilen program sayesinde tanıştı ve kaynaştılar. Yapılan organizasyondan velilerimiz çok memnun kaldı. Bu tür etkinlikleri çoğaltarak daha sık bir araya gelmeye, muhabbetlerimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Çeşitli ikramların da sunulduğu program güzel dileklerle son buldu. Haber Merkezi