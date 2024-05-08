Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:46 05:26 12:42 16:34 19:49 21:21

Akdağmadeni 03:43 05:22 12:38 16:29 19:44 21:16

Aydıncık 03:43 05:23 12:40 16:32 19:48 21:21

Boğazlıyan 03:48 05:26 12:41 16:31 19:46 21:17

Çandır 03:46 05:24 12:39 16:30 19:45 21:16

Çayıralan 03:45 05:24 12:39 16:30 19:44 21:16

Çekerek 03:42 05:23 12:40 16:31 19:47 21:20

Kadışehri 03:42 05:22 12:38 16:30 19:45 21:18

Saraykent 03:44 05:23 12:39 16:31 19:46 21:18

Sarıkaya 03:46 05:24 12:40 16:31 19:46 21:18

Şefaatli 03:48 05:27 12:43 16:34 19:48 21:20

Sorgun 03:45 05:24 12:41 16:32 19:47 21:20

Yenifakılı 03:48 05:26 12:42 16:32 19:47 21:18

Yerköy 03:49 05:28 12:44 16:35 19:50 21:22