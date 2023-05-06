Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir edilen depremzede ailelerle birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

“AĞAÇLAR UMUTLARLA YEŞERECEK”

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afeti yaşayan ve Yozgat’ta kalan depremzedeler, Yozgat Gençlik Merkezi ekipleri ile fidan dikimi gerçekleştirdiler.

Afeti yaşayan 11 ilin anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinlikte fidan diken depremzedeler, depremin etkisini atmaya çalıştı.

Etkinliğe katılan depremzedeler, “Her bir ağacın dünyamız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Burada diktiğimiz ağaçlar umutlarla yeşerecek” diye konuştular.

“BİLİNÇLİ GENÇLER YETİŞSİN”

Doğanın dengesinin bozulduğunu ve bunun sıkıntısını bütün insanların çektiğini söyleyen depremzedeler, bu etkinliği düzenleyen Yozgat Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.

Depremde ölenlere rahmetle anan depremzedeler, “Onların acısını, deprem felaketini, deprem coğrafyasında olduğumuzu unutmayacağız. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayacağız. Yavrulamızın da bu noktada bizden daha bilinçli davranmalarını umut ediyorum. Onları en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım, ülkeyi onlara emanet edeceğiz” dediler. Melike Aslı Arslan