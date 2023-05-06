Seçim çalışmaları dolayısıyla Muğla’ya giden ve halka seslenen Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Kayseri’yi, Çankırı’yı Yozgat’ı demir ağlarla İskenderun limanına bağlayacağız” diyerek Yozgatlıları vaatte bulundu.

“YOZGAT’I DEMİR AĞLARLA İSKENDERUN LİMANINA BAĞLAYACAĞIZ”

Seçim vaatlerini açıklamaya devam eden Kılıçdaroğlu, “Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem” dedi. Terör edeniyle kendilerini suçladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Terör örgütünün saldırdığı kişi benim, askerimiz şehit oldu. Vatanseverlik ise sen benim yanımda vatanseverlik edebiyatı yapamazsın. Hele hele milliyetçilik ise hiç yapamazsın. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Vatan ve bayrak. Nokta. Bunu yaptığınız andan itibaren her şey bitmiştir. Bizler üretirken, ne kadar güçlü olursak, dünyaya karşı da o kadar güçlü oluruz. 5 yıl içinde Akdeniz havzasının en güçlü devleti olacağız. 5 yıl içinde İstanbul’un nüfusu 2 buçuk milyon azalacak. Mersin havzası Akdeniz’in en büyük üretim merkezine dönüşecek. Kayseri’yi, Çankırı’yı Yozgat’ı demir ağlarla İskenderun limanına bağlayacağız. Lojistik masrafların tümünü devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bütün üniversiteler bilgi üretecek. Herkesin düşüncesine saygı duyacağız” diye konuştu. Haber Merkezi/AA