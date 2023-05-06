HEMBA’ın dijital platform içeriklerinin sürekli zenginleştirileceğini söyleyen Bakan Özer, Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı "HEMBA" tanıtım toplantısında konuştu.

HEMBA platformundaki içeriklere e-Devlet üzerinden de erişim sağlanabildiğini belirten Özer, bu sayede sadece Türkiye sınırları içerisinde yer alan vatandaşların değil, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da faydalanabileceğini bildirdi.

Özdağ açıklamasında, “Yaygın eğitim içeriklerinin dijital bir platformla elektronik ortama taşındığı HEMBA platformunda yer alan kurs ve seminerlerin içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlandı. Platform sayesinde yılda yaklaşık 12 milyon kişinin yararlandığı Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimlerden daha fazla vatandaş faydalanabilecek. İlk etapta 100 kurs ve seminerin dijital içeriği hazırlanan platformda bu sayının zamanla artması hedefleniyor. Ayrıca HEMBA platformu içerisinde yurt dışında yaşayan öğretmenlerin mesleki bilgilerini geliştirmek ve eğitimlerini desteklemek amacıyla Yurtdışı Eğitim Destek Sistemi (YEDS) portalı da oluşturularak, öğretmenler için 50 kurs ve seminer yüklendi. Hedef kitlesini ikili eğitim anlaşmalarının yapıldığı ülkelerde yaşayan öğretmenlerin oluşturduğu YEDS portalına ilk etapta Kosova Eğitim Ataşeliği tarafından bilgileri bildirilen 193 öğretmen tanımlandı.” AA