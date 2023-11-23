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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere uygun olarak 5 puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Ancak, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında 2023 yılının sonuna kadar bir değişiklik olmayacak.

Normal koşullarda kredi kartı faizleri ve üye işyeri komisyon oranları, politika faizine bağlı olarak ayarlanıyordu. Ancak, bu yeni kararla birlikte, bu oranlarda aralık ayında bir değişiklik olmayacak. Kredi kartı faizlerini belirleyen referans faiz oranı yüzde 3,16 olarak sabit kaldı.

Ayrıca, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı da yüzde 25,93 seviyesinde sabit tutuldu. Bu düzenlemeler, Aralık ayı boyunca geçerli olacak.

TCMB'nin bir sonraki toplantısında faizle ilgili yeni bir karar alması bekleniyor. Ancak, mevcut durumda, kredi kartı faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yıl sonuna kadar beklenmiyor.