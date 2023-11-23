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Global danışmanlık firması Resonance Consultancy, nüfusu bir milyondan fazla olan 270'ten fazla şehir arasından yaşanabilirlik, sevilebilirlik, refah gibi pek çok kritere dayanarak dünyanın en iyi 100 şehrini belirledi. İstanbul, bu seçkin listeye 19. sıradan giriş yaparak Türkiye'yi en iyi temsil eden şehirlerden biri oldu.

Sıralama kriterleri arasında yoksulluk oranı, kaliteli restoran, mağaza ve gece kulübü sayısı, yürünebilirlik, bisiklet rotalarının sayısı, kaliteli parklar ve müzeler ile sosyal medya sitelerindeki tavsiyeler gibi faktörler bulunuyordu.

DÜNYA SIRALAMASINDA ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER

Londra, Birleşik Krallık: Rapora göre kültürü ve yüksek eğitim seviyesiyle dünyanın en iyi metropolü olarak kabul ediliyor.

Paris, Fransa: Notre Dame ve Paris Plages gibi yenileme projeleriyle sıralamada ikinci sırada yer alıyor.

New York, ABD: Central Park ve Little Island gibi yeşil alanlarıyla ön plana çıkıyor.

Tokyo, Japonya: Butik mağazaları ve alışveriş olanaklarıyla dünyanın en yaşanabilir metropollerinden biri olarak öne çıkıyor.

Singapur: Şaşırtıcı perakende seçenekleri ve modern kent merkeziyle dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DEN İSTANBUL'UN BAŞARISI

İstanbul'un 19. sıradaki başarısı, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarından toplam 10 şehirin yer aldığı ilk 20 sıralamasında öne çıkıyor. Türkiye'nin kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve modern yaşam tarzının bir araya geldiği İstanbul, dünya genelindeki prestijli şehirlerle yarışarak önemli bir konum elde etmiş durumda.