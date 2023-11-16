Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Özel İdaresi, 13 Kasım - 17 Kasım tarihleri arasında yapılacak başvurularla 8 – 5 çalışma saatlerine uygun personel alımına start verdi. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuruda bulunmak isteyen adaylardan istenen belgeler şu şekilde sıralanmıştır:

Aslı ibraz edilmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf

Ustalık ya da kalfalık belgesi

Yerleşim yeri raporu ve sabıka kaydı

Çalışılacak pozisyon için ilgili tek hekim raporu

Emeklilik, yaşlılık ya da malül aylığını almadığına dair beyan

Daha önce ayrılan iş yerinden 4857/25 ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih nedenleri ile iş akdi sonlandırılmadığına ilişkin belge

TC vatandaşı olmak

Askerliğini yapmış olmak

Kilis ilinde ikamet ediyor olmak

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair sağlık raporu

En az ilkokul mezunu olmak (Tercihen Ön Lisans İş Makineleri Teknikerliği mezunu olmak ya da Endüstri Meslek Liseleri İş Makineleri Tesviye Bölümü Mezunu olmak)

En az B sınıfı ehliyet belgesi

Başvuru Adresi

Kilis İl Özel İdaresi Rüştü Zorlu Caddesi Öncüpınar Mahallesi Tibilevleri Yanı Çevre Yolu Üzeri No: 1 Kilis

Belirtilen belgelerle birlikte başvuruların en geç 17 Kasım tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylara başarılar dileriz.