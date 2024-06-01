İş arayanlar için sevindirici bir haber geldi. İŞKUR üzerinden ilanlara göz atanların karşılaştığı yeni bir ilan heyecan yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan yeni ilan, Öğretmenevi çalışanı olmak isteyenler için iyi bir fırsat olarak değerlendirilmeye başlandı.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

KPSS puanı şartı aranmayan personel ilanı MEB tarafından verildi. Türkiye’de MEB’e bağlı olarak faaliyet gösteren ve bakanlık tarafından işletilen Öğretmenevi yapılarından biri için personel açığı oluştu. Açık pozisyon için şartlar ve son tarih duyuruldu.

MEB tarafından verilen ilanda, Nevşehir Merkez’de bulunan Öğretmenevi’nde personel açığı oluştu. Açık pozisyonlar, şehirde iş arayanlar tarafından merak edildi.

Bulaşıkhane Görevlisi ve Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu) olmak üzere iki açık pozisyonun olduğu açıklandı.

Personel açığının kapatılması için verilen ilanın şartları da belli oldu. Genel şart olarak şu maddeler ilanda yer aldı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak

Suç hükümlülüğü bulunmamak

Başvuracak olan kişilerin sözleşmeli olarak çalıştırılacağı ve devlet memuru statüsünde olmayacağı açıklandı. Bu sebeple pozisyon için KPSS şartı da bulunmuyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI BELİRTİLDİ

Daimi işçi statüsüyle sözleşmeli olarak bu pozisyonda çalışacak kişilerin haftalık 45 saat çalışma süreleri olacak. Diğer yandan vardiyalı çalışma koşulu olacak. Görevlendirme için verilecek ücret, resmi olarak belirlenmiş asgari ücret olacak. Başvurular için son 3 gün kaldı.

ELİNİ ÇABUK TUTAN BAŞVURU YAPABİLECEK

Pozisyonla ilgili başvuruların İŞKUR üzerinden yapılmasının ardından tam evrak tesliminin 3 Haziran 2024 tarihinin mesai bitimine kadar Öğretmenevi Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.

Pozisyon için evraklar, Nevşehir Öğretmenevi Müdürlüğüne teslim edilecek. Sonuçlar kurayla belirlenecek. Evraklarını belirlenen zamana kadar teslim etmeyenler kuraya katılmaya hak kazanamayacak.

Teslim edilen evrak sayısı açık iş sayısının 4 katını geçmezse, adaylara telefonla dönüş sağlanacak. Bundan sonra yazılı ve sözlü mülakat gerçekleştirilecek. Eğer 4 katını geçerse, 4 Haziran 2024 tarihinde noter kurası yapılacak ve kura sonuçları ile sınav detayları da MEB’e bağlı Nevşehir Öğretmenevi’nin internet adresinde yayınlanacak.

İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için tarih 30 Mayıs-3 Haziran 2024 olacak.