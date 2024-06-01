Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Akdağmadeni’nde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası incelemelerde bulundu.
Vali Özkan’ın incelemelerine Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan’da hazır bulundu.
Vali Özkan ilk olarak Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü inşaat alanında incelemede bulunarak, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sağıroğlu ve Melikli köylerini ziyaret eden Özkan, yoğun yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Özkan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Muhabir: Alpaslan Demir