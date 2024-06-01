Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Akdağmadeni’nde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası incelemelerde bulundu.

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Vali Özkan’ın incelemelerine Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan’da hazır bulundu.

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Vali Özkan ilk olarak Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü inşaat alanında incelemede bulunarak, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Sağıroğlu ve Melikli köylerini ziyaret eden  Özkan, yoğun yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Özkan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhabir: Alpaslan Demir