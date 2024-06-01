LGS, iki oturumdan oluşuyor ve her iki oturum arasında bir dinlenme süresi bulunuyor. Öğrenciler, bu molada dinlenebilir veya ihtiyaçlarını gidermek için hareket edebilirler. Ancak, belirli kuralların da olduğunu unutmamak gerekir.

LGS'nin birinci oturumu, sözel sınavları içeriyor ve saat 09:30'da başlıyor. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30'da başlıyor. Birinci oturum saat 10.45'te sona eriyor ve ardından 45 dakikalık bir ara başlıyor. İkinci oturum saat 11.30'da başlıyor.

LGS sınav arasında dışarı çıkılıp çıkılmayacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurusu bulunuyor. Buna göre, öğrenciler sınav arasında yalnızca okul bahçesine çıkma ve ihtiyaçlarını karşılama izni alabiliyorlar. Sınavdan 15 dakika önce ve sınav süresince son 30 dakika boyunca sınav salonundan çıkış yapmak ise yasak.