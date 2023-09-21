17-20 Eylül 2023 tarihlerinde Sorgun ilçesine bağlı Şahmuatlı köyünde ikamet eden (Y.A.) isimli şahsın 11 adet küçükbaş hayvanı, Yerköy ilçesine bağlı Susuz köyünde ikamet eden (K.B.) isimli şahsın 3 adet büyükbaş hayvanı ve Sorgun ilçesine bağlı Halilfakılı köyünde ikamet eden (C.E.) isimli şahsın ise 5 adet büyükbaş hayvanı kaybolduğu bildirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaybolan hayvanların bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 18 Eylül 2023 günü (Y.A.) isimli şahsın kayıp hayvanları Şahmuratlı köyüne 7 kilometre uzaklıkta arazide, 19 Eylül 2023 günü (K.B.) isimli şahsın kayıp hayvanları Susuz köyüne 10 kilometre uzaklıkta dere yatağında, 18 Eylül 2023 günü (C.E.) isimli şahsın kayıp hayvanları ise Halilfakılı köyüne 5 kilometre uzaklıkta arazide bulunarak teslim edildi. (Haber Merkezi)