İlçede ulaşım ağını güçlendirmek için yolları yenilemeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Ulaşım ağımızı güçlendirmek için ilçemizde başlattığımız yol yenileme seferberliğini kesintisiz sürdüren ekiplerimiz son olarak Ahisavi mahallesi Şehit Nurettin Türkmen Caddesi yolunu yeniledi” dedi.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yalçın, “Eşzamanlı olarak birçok mahallemizde sürdürdüğümüz yol yenileme ve onarım çalışmalarımız doğrultusunda ekiplerimiz Ahisavi mahallesi Mimar Sinan Caddesi (Mescid Camii ve Akkent önü) yenileme çalışmalarını ve Emek mahallesi Şehit İsmail Açıkgöz Caddesi yol yenileme çalışmalarını tamamlamak üzere. Gültepe mahallesi Sanayiciler Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve 172. Sokakta onarım çalışmalarımız devam ediyor. Emek mahallesi ve Ahisavi mahallesinin çeşitli noktalarında onarım çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)