Ankara Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça ve beraberindeki terörle mücadele gazileri ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, nazik ziyaretlerinden dolayı gazilere teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Yaşar, “Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan, vatana adanmışlığın abideleşen sembolü kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi. (Mustafa Babayiğit)