Eskişehir Seyitgazi Cevizli köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Cevizli köyünde muhtarlık ve köy halkının düzenlediği yağmur duası programında, vatandaşlar köy meydanında toplandı. Seyitgazi İlçe vaizi İshak Yıldırım tarafından yapılan yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Köylerine uzun süreden beri yağmur yağmadığını söyleyen Köy Muhtarı Hasan Çakır;"Tarladaki ürünlerimiz susuz kaldı. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Cuma namazı sonrası hep birlikte Allah’a el açıp dua ettik. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak edenlere şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Yağmur duasına, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi Ak Parti ilçe Başkanı Yaşar Türk, muhtarlar, davetliler ve köy halkı katıldı.