Eğitimin farklı tabakalarında geniş yelpazede ve geniş içerikli konularda 10 yılı aşkın süredir gönüllü olarak çalışmalar yürüten Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kırsaldaki etkinliklere farklı alanlardan akademisyen ve uzmanları da katarak devam ediyor.

Sürekli ilgi gören ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programlarının 59’uncusu ve 60’ıncısı Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan’ın öncülüğünde 26 Eylül 2023 Salı günü gidilen Fakıdağ Köyü ile Özükavak Kasabası’ndaki okullarda gerçekleştirildi.

Etkinliklerde söyleşiler yapan YOBÜ akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve Doç. Dr. Mustafa Özalp ile Uzman Ümit Karabacak’ın okullara yönelik ziyaretleri onları dinleyen herkeste memnuniyet kaynağı oldu. Etkinliklere ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Şube Müdürleri Ahmet Erdem ve Şerif Doğan katıldı.

“BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA AKRAN EĞİTİMİ GÜÇLÜ OLUR”

Etkinliğin ilk ziyaretini Çekerek ilçesi Fakıdağ Osman Durmaz İlkokulu’na yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Ben de yaparım’ başlığı etrafında sohbet havasında gerçekleştirdiği söyleşide, yakın çevreden hareketle pencereden görülebilen ağaçlar, onların yaprakları ve yaprakların renk değişimlerinden başlayarak, kendi bahçelerinde yetişen diğer bitkilere doğru pek çok konuda çocukları konuşturdu. Bu okuldaki birleştirilmiş sınıfta eğitim alan öğrenciler için akran eğitiminin çok güçlü biçimde sağlanabileceğini ve öğrencilerin köy ortamında farklı biçimleriyle STEM uygulamalarına daha fazla ve kolay yollarla katılabileceğini vurguladı. Okulda eğitim faaliyetlerini yürüten öğretmen Güldane Yalnız, ziyaretin öğrenciler için unutulmaz ve güzel bir hatıra olacağına değinerek çocukların çok mutlu olduklarını, kendilerine hediye edilen dergileri hemen okumaya başladıklarını ve ziyaretin onlar için erken bittiğini düşündüklerini belirtti ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ile Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

“AKADEMİSYEN ZİYARETLERİ CANLILIĞI ARTIRIYOR”

Çekerek İlçesi Özükavak Şehit Özgür Gençer İlkokulu ve Özükavak Vali İbrahim Fuat Uğur İmam Hatip Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve öğrenci velileriyle yapılan buluşmalarda, ‘Özükavak'tan da Mimar Sinan çıkabilir’, ‘Ben de yaparım’, ‘Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ ve ‘Çocuğumun Eğitiminden Ben de Sorumluyum’ konu ve başlıkları altında bilgiler paylaşıldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Kırsaldaki okullarda farklı yüzler görmenin canlılığı artırdığı ve akademisyen ziyaretlerinin çok farklı yönlerden etki bırakabildiği katılımcılar, öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından ortaya kondu. Öğretmen ve öğrencilerin çok memnun kaldığını belirten Okul Müdürü Orhan Doğan, okulların yeni açıldığı bu günlerde kendilerinin öğrenci velileriyle toplantılarda ele aldıkları konulara akademisyenler tarafından değinilmiş olmasının önemli ölçüde tamamlayıcı olduğu yönünde değerlendirmelerde de bulunuldu” dedi.

SORUMLULUK VURGULANDI

Gittiği okullarda her düzeyde öğrencilerle kısa süreliğine de olsa göz teması kurmaya, onlara sorular sorup sorularına cevaplar vermeye çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocuklara sorumluluk sahibi olmak gerekiyor. Üst sınıfların alt sınıflara örnek olmaları. Öncü bilim insanlarından örnekler verdi. Bir şey olmak için değil bir şey yapmak için çalışmak gerekiyor. Çocukların hayallerinin önemsenmesi gerektiği konularına da değindi. Öğrencilerin sahip oldukları harika hayalleri karşısında her zaman hayrete düşülebileceğine değindi.

Öğrenci velilerine hitap ederken çocukların mizacında var olan yetenek ve yatkınlıklarını fark etmek gerektiğinden bahsederek toplumda oturmuş, kalıplaşmış ve dahi tortulaşmış yanlışlarda kurtulma yönünde ikna edici bir dil kullanmaya çaba gösteren Prof. Dr. Böyükata, kendi çocukluk hatıralarından bahsetti ve pek çok öncü bilim insanının Dünya’nın farklı yerlerinde ve kırsal bölgelerde eğitim almış kişiler olduğunu söyleyip örnekler verdik. Öğretmenlere proje fikri geliştirme stratejilerini kısa ve küçük örneklerle anlattık. Öğretmen profillerinin çeşitliliği ve kırsaldaki okulların avantajlı yanları üzerinde de durarak ‘Köy Koleji’ diye nitelediği bu okullarda görev yapan öğretmenlere de bir nevi sorumluluklarını hatırlattık” ifadelerine kullandı.

“İYİ İNSAN YETİŞTİRMELİYİZ”

İyi insan yetiştirmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Sağlam, eğitimin önemine değindi ve her birimizin sorumlu olduğunu dikkatlere sundu.

Çağımızda köyde eğitim almanın avantajlarından bahseden Prof. Dr. Mehmet Sağlam, her geçen gün yaşanan değişimler karşısında bireyin daha nitelikli bir hazırlık sürecine alındığı eğitim ortamlarının insana hizmet için var olduğunu anlamayı kolaylaştıran bilgiler paylaştı ve öğrencilerin bu bakımdan da bilinçlenmelerine katkı verdi. Günümüz toplumunda iyi insan yetiştirme ihtiyacı bütün ülkeler ve insanlık için ortak bir mesele olarak görüldüğü ve bu bakımdan Türkiye’de köy ve kasaba okullarının halen çok güçlü potansiyellere sahip olduğunu farklı yönleriyle ortaya koydu. Daha önceleri kendisi de öğretmenlik yapmış ve akademik hayata atılmış olması sebebiyle Prof. Dr. Mehmet Sağlam’ın anlattıklarının öğrenciler kadar öğretmenler içinde etkileyici olduğu gözlendi.

DEĞERLER EĞİTİMİ VURGULANDI

Geleceğin inşasında, bugünün çocuklarının öneminden bahseden Doç. Dr. Mustafa Özalp, söyleşilerinde hak, hukuk, adalet, doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde değerler eğitimine vurgu yaptı. Bir öğrencinin kendisini donanımlı ve hedef odaklı yetiştirebilmesi için öncelikle değerler eğitiminin özünü içselleştirmesi ve ahlaki yollarla da tatbik etmesi gerektiğini detayıca anlatan Doç. Dr. Mustafa Özalp; öğrencilerin geleceğe yönelik meslek edinme, iş bulma ve çeşitli makam ve mevkilere gelebilmeleri yolunda kaygıya, strese ve sıkıntıya girmemelerini de vurguladı. Hedefe ve hayallere odaklanıp çok çalışmak gerektiğini dile getirdi. Çalışarak hedef ve hayallerinin peşinden koşan insanların, büyük oranda maksatlarına ulaştıklarını örneklerle anlattı.

Doç. Dr. Mustafa Özalp, insanlığın yararına neler yapılması gerektiği yönünde öğrencilerin kendilerini yetiştirmesinin önemine değindi.

İLETİŞİM, MOTİVASYON, ÜNİVERSİTE

Etkinlikte gönüllü yer alan konuşmacılardan Uzman Ümit Karabacak, “Derslerde nasıl başarılı olabiliriz? Başarılı olmanın en önemli dört faktörü hangileridir? Düzenli ve etkili ders çalışma yöntemleri nelerdir? Okulda enerjimizi ve motivasyonumuzu nasıl yüksek tutabiliriz? İletişim nedir? İletişim araçları nelerdir? İnsanlarla nasıl iletişim kurarız? Bilim nedir? Bilim dalları hangileridir? Bilim insanı nasıl olunur? Yozgat Bozok Üniversitesi'ni biliyor musunuz?” soruları etrafında öğrencilerle işlediği konularda iletişim, motivasyon ve üniversite kavramları başta olmak üzere faydalı ve pratik bilgiler paylaştı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde hediye kitap ve materyallerde götürüldü. Bunların teminindeki katkılarından dolayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kâzım Uysal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yücel Acer, Ordu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sadullah Gülten, YOBÜ’den Doç. Dr. Mehmet Bakır, Emekli Öğretim Görevlisi Emine Çiğdem Yeşil, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar ve Yerköy’den öğretmen Neşe Oflaz ile eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan adına etkinlikler sonrasında seminer ve söyleşileriyle değerli bilgiler paylaşan konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi. Ezber bozan yönüyle ve eğitime destek vermek isteyenler için her zaman bu imkânın var olduğunun gösterilmesi yönüyle dikkat çeken, her geçen gün geniş çevrelerce tanınır ve takdir edilir hale gelen bu güzel “Köyde Okuma Etkinlikleri” programlarının devam ettirilmesi gerektiği ortaya kondu. (Haber Merkezi)