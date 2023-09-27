Öğretmenleri gözetiminde İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, araçları tanıdı, personelin görevlerini hakkında bilgi aldı.

İtfaiye araçlarına binen öğrenciler, görevlilerle siren çaldı.

Öğrenciler, sanat atölyesinde de atölye müdürü Erol Gürgen ile heykel ve hediyelik eşya yaptı.

Aydıncık Anaokulu Müdürü Erdinç Çağlıyan, öğrencilerin çevrelerini ve kurumlarını tanımaları amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiye araçları hakkında öğrencilerin bilgi edindiğini ifade eden Çağlıyan, "Çocuklarımıza görevliler tarafından bilgi verildi. Araçlar tanıtıldı" dedi.

Çağlıyan, Sanat Atölyesi Müdürü Erol Gürgen ve görevlilere de teşekkür etti. (AA)