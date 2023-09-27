Besmele ile başlamak anlamına gelen "Bed'-i Besmele" töreni ile veliler, çocuklarını hocalarına emanet etti.

İl Müftüsü Ali Gülden’in katılımıyla gerçekleştirilen programda minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıp ilahi okudu. Ayrıca minikler davul gösterisi gibi etkinlikler de yaptı.

Programda İl Müftüsü Gülden, “Alemlerin Efendisi (sav)'nin dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi olan böylesi kıymetli bir günde yarınlarımızı teslim edeceğimiz yavrularımızın 'Besmele' ile eğitime başlaması bizler için oldukça önemlidir. ‘Bismillahirrahmanirrahim ile başlamayan her anlamlı iş, bereketsiz ve sonuçsuzdur’ hadisini hatırlatmak isterim. Öğrenci, veliler ve hoca hanımlara bereketli bir eğitim yılı dilerim” dedi. (Haber Merkezi)