Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, coğrafi isimler bile bu teknolojinin etkisi altında.

Son çalışma sonrasında Erzincan ilinin adı "Kemaliye" olarak yeniden yazıldı. Sadece Erzincan bu değişikliği yaşamadı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından nasibini aldı. Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak yeniden adlandırıldı.

Bu ilginç gelişme, teknolojinin hayatımızın her alanında etkili olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye'nin illerinin yeni isimleri, yapay zeka ile yeniden şekillenen bir dünyada ilgi çekici bir örnek teşkil ediyor. Coğrafi isimlerin değiştirilmesi, teknolojinin ülkelerin kültürel ve coğrafi özelliklerine olan etkisini vurguluyor. (Haber Merkezi)