Bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayan Başkan Celal Köse;“Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan Ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz” dedi.

Başkan Köse yaptığı açıklamada; “Dini ve milli bayramlarımız, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız özel günlerimizdir. Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin en büyük ispatı ve örneğini 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimiz etkilendiği deprem felaketinde gördük. Milletçe deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın yanında olabilmek adına üstün bir gayret gösterdik. İyi günlerde olduğu gibi kötü günlerde de birbirine kardeşlik, dostluk ve samimiyetle bağlanarak tüm zorlukların üstesinden nasıl gelineceğini bir kez daha gösterdik. Hayatımızı zenginleştiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz.Bu duygu ve düşünceler ile hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa birlik, beraberlik, mutluluk ve huzur getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi