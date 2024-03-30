Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı Ramazan ayı, vaaz ve irşad faaliyetlerine ivme kazandırmak, komşu ve kardeş şehir il müftülükleri arasında iletişimi artırmak ve hizmet birliğini sağlamak maksadıyla düzenlenen program kapsamında İl Müftüsü Ali Gülden’in daveti üzerine komşu il müftüleri Yozgat’a gelerek, farklı camilerde vaaz ettiler.

Düzenlenen programa Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel ve emekli müftü Yakup Öztürk katıldı.

İlk olarak İl Müftüsü Ali Gülden’i makamında ziyaret eden komşu il müftüleri, Müftü Gülden tarafından ağırlandı.

Cuma namazı öncesi Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş Çapanoğlu Büyük Camii'nde, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel Bilal Şahin Camii'nde ve emekli müftü Yakup Öztürk ise Yeni Damat Hoca Zade Camii´nde cemaate vaaz-u nasihatte bulundular.

Cuma namazı sonrası AŞK Vakfına giderek Vakıf Başkanı Şakir Ergin ile hasbihal eden İl müftüleri ziyaretin ardından Nohutlu Tepesini de görme fırsatı buldu. İl müftüleri ziyaretleri esnasında Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin Beyefendi'yi de ziyaret etti.

Teravih namazının Enderun Usulü ile kılındığı Erdoğan Akdağ Camii Külliyesi’nde bulunan Diyanet Gençlik Merkezini de ziyaret eden müftülere İl Müftüsü Ali Gülden, yürütülen gençlik hizmetleri hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

İl Müftüsü Ali Gülden’e davetlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden komşu il müftüleri daha sonra Yozgat’tan ayrıldılar.