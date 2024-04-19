Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 10 gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlanırken, komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

İl Genel Meclisi bünyesinde 9 ayrı komisyon oluşturulurken, Plan Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına 6’şar, diğer komisyonlara ise 4’er üye seçilmesi kararlaştırıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonuna, AK Parti’den Tahir Ersöz, Şerafettin Akdağ, Osman Biçer, MHP’den ise Ümüt Şahbaz, Aslan Bozkurt, Gökhan Hüthüt seçildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ise, AK Parti’den Fatih Çıtak, Adem Ateş, Taner Yıldız, Adem Kızılok MHP’den Metin Toy, Mustafa Katrancı getirildi.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna AK Partiden Adnan Ünal, Erkan Eroğlu, MHP’den Ramazan Dolgun, Ömer Koç seçildi.

Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti’den Ahmet Yılmaz, Halil İbrahim Zorluaslan, MHP’den ise Abdulkadir Sungur, Yeniden Refah Partisinden Yılmaz Karacabey seçildi.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna ise, AK Parti’den Muhammed Dündar, Nuri Çınar, MHP’den Abdullah Yalçınkaya, Ömer Yararsoy seçilerek, Çevre ve Sağlık Komisyonuna İbrahim Dıvrak (AK Parti), Nihat Taş (AK Parti), Esat Zararsız (MHP), Oğuzhan Kapusuzoğlu (MHP) olarak kabul edildi.

İl Özel İdaresi Komisyonu, Veli Akdoğan (AK Parti), Hacı Alparslan (AK Parti), Mustafa Kirazlı (MHP), Abdulkadir Sungur (MHP) seçilirken, Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonuna ise Ferhat Fidan (AK Parti), Harun Meriç (AK Parti), Osman Yeşil (MHP), Mustafa Türkmen Yeniden Refah Partisi (YRP) seçildi.

Göletler ve Su Ürünleri Komisyonuna, Kenan Karakuş (AK Parti), Mustafa Kirazlı (MHP), Burhan Orhan Bulucu (CHP), Emin Mustafa Baran (CHP) seçildi.

İl Genel Meclisi Nisan ayı üçüncü oturumunda ihtisas komisyonları seçimlerinin ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Yerköy ve Çekerek ilçelerine yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali yatırım için İl Özel İdaresi’nin teklif yazısı İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kırtasiye malzemesi, Temizlik malzemesi ve yakacak alımları için talep edilen toplam 26 milyon 583 bin 526 liralık ödenek talebi il genel meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı bütçe ve çalışma programına yönelik yapılan denetim sonucuna ilişkin hazırlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Toplantıda ayrıca komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar görüşülerek, karara bağlandı.