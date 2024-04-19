Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerine bağlı yaklaşık 30 köyde hasara neden oldu.

Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Yozgat’a gelerek incelemelerde bulundu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ile bir araya gelerek konu hakkında istişarelerde bulundu.

Vali Mehmet Ali Özkan ve Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nun katılımıyla Kadışehri Deprem Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valimiz Mehmet Ali Özkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile Kadışehri Deprem Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.