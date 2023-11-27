Tahmini Okuma Süresi: dakika

Siirt’te oynanan müsabakanın ilk yarısını 15-14 geride kapatan kırmızı siyahlı ekip, müsabakanın ikinci yarısında da istediği oyunu sahaya yansıtamayınca sahadan 34-31 mağlup ayrıldı.

Müsabakanın ilk dakikaları karşılıklı atılan goller ile geçilirken, ilk yarının sonlarına doğru iki takım da iyi savunma yaparak birbirlerine gol şansı vermediler. İlk yarıyı ev sahibi Siirt İl Özel İdarespor 14-13 önde tamamlarken, müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi takım oyuna ağırlığını koydu.

Aradaki sayı farkını açın Siirt İl Özel İdarespor, Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Kulübü 34-31 mağlup ederek 5 puan ile 5’ınci sıraya yükselirken, Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Kulübü 4 puanda kalarak 6’ıncı sıraya geriledi.

Siirt Yeni Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı İsmail Özgül, Muhammet Emin Altın hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi Siirt İl Özel İdarespor’da Songül Tezkorkmaz attığı 12 gol ile takımının en skorer ismi olurken, Kübra Katar 10, Hacere Özdemir 4, Leyla Tansalıç, NazlıcanAkküş 3, Dilek Temel ve Elif Sevim ise 1’er gol attı. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Kulübü’nde Atiye Gülseven attığı 15 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Ela Hüzmeli 4, Nurşen Aydın, Hilal Doğan 3, Emine Akyüz, SudenazKıyga, Semanur Buse Baran 2 gol attı. Siirt İl Özel İdarespor’da Kübra Katar ve Nazlıcan Akkuş birer kez 2 dakika cezası alırken, Nazlıcan Akkuş sarı kart gördü. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Kulübü’nde ise SudenazKıyga, Atiye Gülseven Nurşen Aydın birer kez, Semanur Buse Baran ise iki kez iki dakika cezası alırken, Hilal Doğan ise sarı kart gördü.