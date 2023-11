Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Manisa Şehzadeler kamp alanında düzenlenen "Gençlik ve Gönüllülük Kampı", Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal, Kırkağaç İlçe Müftüsü İsmail Geren ile 15 farklı ilden gelen 150 genç gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, "İnanıyorum ki bu kamp, hayatınızın her safhasında hatıralarınızda yer alacak bir kamp olacak, güzel hatıralar biriktireceksiniz. Burada birçok şeyi birlikte yaşayacaksınız ve burada yaşadığınız her an çok değerli olacak, bu nedenle geçirdiğiniz vaktin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak gençlik çalışmalarına çok önem verdiklerini belirten Turan, bu tür faaliyetlerin gençlerin birlik ve beraberliği, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri açısından çok kıymetli olduğunu ve bu tür organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

TDV Gönüllüsü olan genç katılımcılara Türkiye Diyanet Vakfı faaliyetleri, gönüllülük ve gençlik çalışmalarının anlatılmasıyla devam eden kamp; matrak, geleneksel okçuluk, langırt, futbol etkinlikleri ile Kudüs gecesinin düzenlenmesi ve kamp ateşinin yakılmasının ardından sona erdi.