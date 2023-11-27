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Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, Dünya KOAH Günü’nün ilk olarak 2002 yılının kasım ayında gündeme geldiğini aktararak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından farkındalığın arttırılması için bu yılki sloganının; “Nefesinizin kıymetini bilin” olarak belirlendiğini söyledi.

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hakkında bilgi veren Dr. Yüzüak, hastalığın semptomlarını; nefes darlığı, zorlu solunum, genellikle balgamın eşlik ettiği öksürük, yorgunluk olarak sıraladı. Dr. Yüzüak, “Toplum içinde sigara içme oranı yüksek olduğundan KOAH görülme sıklığı da artmaktadır. 40-50 yaşından sonra başlayan nefes darlığında KOAH’tan şüphelenilmelidir. Dünyada 400 milyona yakın KOAH hastası olduğu ifade ediliyor, 40 yaş üzerinde yüzde 15 oranında görülmeye başlandı" diye konuştu.

KOAH açısından risk faktörlerini ise Dr. Yüzüak, şöyle sıraladı: “Tütün kullanımı (aktif içicilik ya da dumandan pasif etkilenme), mesleki toz, duman veya kimyasallara maruz kalma, kapalı ortamda yakılmış odun, tezek yakımı veya kömür dumanına maruz kalma yaşamın ilk yıllarında geçirilmiş şiddetli solunum yolu enfeksiyonları, erken yaşlarda ortaya çıkan astım, genetik olarak Alfa -1 antitripsin eksikliği.”

KOAH TEDAVİSİ

KOAH tedavisine ilişkin de bilgi veren Dr. Murat Yüzüak, şunları söyledi: “Tedavi için öncelikle tütün kullanmayı bırakmak, tütün dumanından pasif etkilenimi önlemek gerekir. Akciğer rehabilitasyonu için ilgili uzman hekimlere danışmak, doktorun önerilerini uygulamak, hekimlerin önerdiği ilaç tedavisini aksatmamak önemlidir. Akciğer enfeksiyonlarına yönelik önlem almak, enfeksiyona bağlı alevlenmelerin önlenmesi için grip aşılarının, Covid aşılarının, pnömoni aşılarının ihmal edilmemesi gerekir. Bunun dışında dışardan enfeksiyon almamak için maske kullanılmasını istiyoruz.”

“TEDAVİ MÜMKÜN DEĞİL”

KOAH’ın tedavi edilmezse ölümcül seyredebilecek tehlikeli bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Yüzüak, “Yılda 3 milyon kişinin ölümüne neden olan KOAH gelişmeden sigaranın bırakılması ve verilen tedavilerin aksatılmadan yapılması gerekir. KOAH’ın tedavi edilmediği durumlarda hastanın yaşam kalitesi bozularak ataklar şeklinde nefes darlığı ilerler” dedi.

Nefes darlığı, Öksürük ve balgam şikayetiyle gelen hastanın 40 yaşın üstünde ise KOAH açısından değerlendirildiğini ifade eden Dr. Murat Yüzüak, “Solunum fonksiyon testi ile tanı konur ve KOAH tanısı alan kişi önce sigarayı bırakmalıdır, sigara bırakılmadan verilen tedavilerin başarılı olması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

ÖNLENEBİLİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK

Hastaların genelde birkaç ay ilaç kullandıktan sonra rahatladıklarında ilacı bırakıp tekrar sorun yaşadığında yeniden kullandığını dile getiren Dr. Yüzüak, “Ama bu doğru bir yöntem değildir, o an için kurtarıcı olabilir ancak kişi 3 ay sonra yeniden nefes darlığı yaşadığında akciğerlere zarar vermiş olunuyor ve hastalık daha hızlı ilerliyor” dedi.

Dengeli beslenmenin ve kilo almamanın da tedavide önemli olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yüzüak, “KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır KOAH ilaçlarının tümü Türkiye’de mevcuttur. KOAH tedavisi ömür boyu devam eder, şikayetler düzelse dahi ilaç kullanımına devam edilmelidir” şeklinde konuştu.