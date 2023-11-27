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İlçede vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri adına yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Sorgun Belediyesi, ilçede bulunan tüm yollarda yol yapım, asfalt serim, beton yol, bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını belirlenen program dâhilinde gerçekleştiriyor. Sorgun Belediyesi, ilçenin ulaşım ağını kazandırdığı yeni yollarla güçlendirdi.

“TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

İlçede altyapı çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “İlçemizde alt yapı çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yapımını tamamlıyor. Uzun ömürlü, geleceğe dönük gerçekleştirdiğimiz alt yapı çalışmalarıyla yıllarca herhangi bir alt yapı sorunuyla karşılaşmayacağız. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarımızda kısa sürede üst yapı çalışmalarını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

“MODERN YOLLAR KAZANDIRIYORUZ”

İlçede vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Ekinci, “Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri adına merkez ve kırsal mahallelerimizde yol çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle ilçemize yeni ve modern yollar kazandırıyoruz. Yollarımızda asfalt serim, sathi kaplama, parke ve beton yol çalışmalarımızı planlamalarımız dâhilinde tamamlıyoruz. Bakım, onarım, genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını özenle gerçekleştiriyoruz. İlçemizde vatandaşlarımızı için 7/24 sahadayız” ifadelerini kullandı.