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Akdağmadeni Gücü Spor U14 Takımı, Yerköy Volkan Spor U14 Takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı dostluk havası içerisinde geçen maçta Akdağmadeni Gücü Spor U14 Takımı son dakikalarda yediği golle sahadan 4-3 yenik ayrıldı.

“ÖNEMLİ OLAN KARDEŞLİĞİN KAZANMASI”

Maçın ardından açıklamada bulunan Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, maçın dostluk havası içerisinde geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Spor dostluktur kardeşliktir. Skor ne olursa olsun maçın kazananı her zaman dostluk olacak. Aşırı rüzgarda oynanan, dostluk havasında geçen müsabakada skoru önde götüren Akdağmadeni Gücü U14 takımımız ikinci yarı son dakikalarda yedi golle 4-3 yenildi. Önemli olan dostluk ve kardeşliğin kazanması. Takım Koordinatörümüz İsmet Yaşar ve Antrenörümüz Hakan Altın’a sporculara verdiği güzel ahlaktan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca rakip takım Yerköy Volkan Spor U14 takımı oyuncularını centilmen oyunlarından dolayı kutluyor, oyunculara spor ahlâkı veren teknik heyeti kutluyorum.”