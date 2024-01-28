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B Grubunda Play-Off mücadelesi veren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Samsun Hentbolspor’u 9 sayı farkla yenerek yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı başa baş bir oyun şeklinde geçti. Müsabakanın ilk 10 dakikalık bölümüne iki takım da 5-5 berabere girerken, zaman zaman Samsun Hentbolspor’un yaptığı hatalardan faydalanan temsilcimiz Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü sayı farkını iki, üçe çıkarsa da konuk ekip Samsun Hentbolspor çabuk toparlanıp farkın açılmasına izin vermedi. Özellikle ilk yarıda kaleci ile karşı karşıya yakaladıkları net pozisyonları harcayan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü devreyi Samsun Hentbolspor karşısında 15-12 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan kırmızı siyahlı ekip oyuna ağırlığını koydu ve hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koydu. Bulduğu üst üste goller ile aradaki sayı farkını açan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, Samsun Hentbolspor’u 37-28 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü aldığı bu galibiyet ile puanını 12’ye yükseltti.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Berkay Erdem, Serdar Erdem hakem ikilisi yönetti. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü’nde milli oyuncu Atiye Gülseven attığı 12 gol ile hem takımının hem müsabakanın en golcü ismi olurken, Nurşen Aydın 5, Emine Akyüz, Rümeysa Atik 4, Semanur Buse Baran, Hilal Doğan 3, Sudenaz Kıyga, Nuriye İbiş, Ela Hüzmeli, 2 gol attı. Konuk ekip Samsun Hentbolspor’da ise Burçak Dahacı attığı 11 gol ile takımının en skorer ismi olurken Tuana Uçarlı 6, Meltem İnan 3, İlayda Altun, Nisanur Cengiz, Ceren Sili 2, Senay Başaran ve Zehra Zeliha Ay ise 1 gol attı. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü’nde Emine Akyüz, Atiye Gülseven birer kez, Nurşen Aydın ve Rümeysa Atik ise iki kez iki dakika cezası aldı. Atiye Gülvesen ise sarı kart gördü. Samsun Hentbolspor’da Veda Nur Başer bir kez, Zehra Zeliha Ay ise iki kez iki dakika cezası alınken, Buse Esme Gümüş, Senay Başaran ve Zehra Zeliha Ay sarı kart gördü.