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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'tan sonra belediyelerde yepyeni bir sayfa açacaklarını söyledi.

Genel Başkan Erbakan Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevapladı.

“İNŞALLAH BÜYÜK BİR ZAFERLE KAZANACAĞIZ”

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimlerinde iyi bir çıkış yapacağını dile getiren Genel Başkan Erbakan, ”bu seçimi inşallah büyük bir zaferle kazanacağız. Halkımızın teveccühü ve ilgisi hem adaylarımızın son derece güçlü adayların olması hem de üye sayımızda ki muazzam artmalar bunu açık bir şekilde gösteriyor. Bir önce ki seçimde yüzde 1’e yakın gösteriyordu anketler bizler yüzde 3’e yakın oy aldık. Sonraki hedefimiz ise, 2028’deki genel seçimlere doğru emin adımlarla ilerlemek ve 2028’de milletimizi özlemle hasretle beklediği Milli Görüş iktidarı ile buluşturmaktır. 14 Mayıs seçim sonuçları bizim için bir besmeledir, hayırlı bir başlangıçtır. O gün Yeniden Refah Partisi’ni görmezden gelen sözde anket firmaları bile bugün bizi yüzde 6-7 bandında gösteriyorsa, bilin ki 31 Mart’ta Allah’ın izniyle yüzde 20 oy alacağız. Önce belediyelerde milli görüş geldi o hizmetlerle arkasından iktidara taşındı. Şimdi Yozgat’ta çok iddialı olduğumuz yerlerden bir tanesi yıllarca Yozgat’a en önemli hizmetleri gerçekleştirmiş Yozgatlı ve Yozgatlının da çok sevdiği bağrına bastığı bir adayımız Dr. Kazım Arslan hem belediyecilik tecrübesi hem milli duruşu hem de Yozgat’ın toprağından olması sevdiği, tanıdığı, bildiği güvendiği bir isim olması dolayısıyla Yozgat’ta da şansımız çok yüksek. İnşallah 1 Nisan itibariyle kendisini Yozgat Belediye Başkanı olarak göreceğiz ve şu Yozgat’ın etrafında ki yapmış olduğu hizmetlere inşallah yenilerini ekleyecek daha da büyüklerini ekleyecek ve Milli Görüş ve ahlaklı belediyeciliğin Yozgat’ta inşallah en güzel örneğini verecek. Bura da aslında 31 Mart seçimlerinin bir seçim startını da vermiş olduk o nedenle Yozgat’ta ki bu toplantımızı da hiç unutmayacağız ilk mitingimizi aslında burada yapmış olduk bir seçim bürosu düzenledik ama halkımızın ilgisiyle teveccühüyle coşkusuyla bir mitinge dönüştü. Tüm Yozgatlılara en içten saygımızı, sevgimizi gönderiyorum. İnşallah Başkanımız Kazım Arslan beye desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“HALKIMIZ BİZDEN HİZMET BELEDİYECİLİĞİ BEKLİYOR”

Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan ise, “Halkımız bizden hizmet belediyeciliği bekliyor sosyal medya belediyeciliği değil. Sosyal medyada bir takım algı oluşturabilirsiniz bir takım şeyleri çarpıtabilirsiniz ama halkımızın sağ duyusu, halkımızın vicdanı hemşehrilerimizin vicdanı en güzel şekilde bunun kararını veriyor. Çok şükür biz 5 yıldır Yozgat’ta gezebiliyoruz belediye başkanlığımız sürecinde 90 üzerinde proje yapmışız. Ama mevcut belediyeye baktığımız zaman geçtiğimiz seçimde 27 proje sözü vermiş bunların sadece 3 tanesini yapabilmiş diğerlerini de yapamamış mevcut belediye başkanımız. Bunun yanında bizim yarım bıraktığımız projeleri, bizim başladığımız projeleri hazır olan projeleri de eline yüzüne bulaştırmış. Büyük Cami çevre düzenlemesi var 5 yılda bitiremediler bizim başladığımız projeyi hala bitmedi bunu gibi birçok örnekleri var. İnşallah Yozgat tekrar hizmet belediyeciliği ile buluşacak biz kendimiz için çalışmadık Yozgatlı bunu biliyor Yozgat için çalıştık. Bu makamın hiçbir imkanını kullanmadık 5 yıl makam arabasına binmedim sadece Yozgat için çalıştık. Yakınlarımız için çalışmadık şimdi Yozgatlı bunun kararını verecek ben inanıyorum ki Yeniden Refah diyecek Yozgat bizi bağrına basacak ve 1 Nisan’dan itibaren Yozgat’ta Yozgatlımızın barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, adalet içerisinde bir arada yaşadığı bir Yozgat’ı yeniden Yozgatlı hemşehrilerimizle buluşturayacağız. Bugün burada ki toplantımızı bunun 5 misli kabul edin bu derece baskı var işçiler ve memurlar üzerinde baskılar var esnafımız üzerinde çok büyük baskılar var ama inşallah bir dip dalga var bu dip dalga değil görünen dalga var. İnşallah biz bu seçimi Allah’ın izni ile çok farklı bir şekilde kazanacağız ne hesap yaparlarsa yapsınlar Allah’ın da bir hesabı var Allah’ın izni ile bu milletin de bir hesabı var bu millet onların hesaplarını bozacak” ifadelerini kullandı.