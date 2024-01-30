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Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde konutlarda kullanılacak içme suyu vanası açıldı. Çiçekdağı Belediyesi, içme suyu çalışmalarında son aşamaya geldi.

Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, evlere ulaştırılmak üzere içme suyu vanasını açtı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada; "Halkımızla birlikte özlemle beklediğimiz tatlı içme suyumuzu, 160 kilometre hat olarak aktardığımız borularımızdan çeşmelerimize akıtmış olacağız. Bugün sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz. Çiçekdağı'mızın yıllarca sorunu olan tatlı, içilebilir suyumuzun evlerimize ulaşması için vanamızı açmış bulunuyoruz" dedi.