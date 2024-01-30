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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yürütülen operasyonlar neticesinde 11,76 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 29 Ocak 2024 tarihinde Ankara ilinden Yozgat iline uyuşturucu madde geleceği bilgisi alınmıştır. Alınan bilgiye istinaden Yozgat ili Sorgun İlçesinde icra edilen devriye faaliyetinde şüpheli araç tespit edilmiş; araçta bulunan (F.A.) ve (O.Ş.) isimli şahısların yapılan üst aramasında; Yakalanıp gözaltına alınan (F.A.) ve (O.Ş.) isimli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.