Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen doğa olayı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan vaşakla ilgili dikkat çekici bir gelişmeye sahne oldu. Yaban hayatı araştırmacısı Kenan Kesmez, Canik Dağları'nın eteklerine yerleştirdiği fotokapan ile nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı görüntülemeyi başardı.

Kenan Kesmez'in objektifine takılan vaşak, ormanlık alanda bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Bu anlar, vaşağın doğal yaşam alanlarındaki faaliyetlerini belgeleyen önemli bir kaynak oluşturdu.

Vaşakların koruma altına alınması ve yaşam alanlarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için yapılan bu tür gözlemler, bilim dünyasına önemli veriler sunmaktadır. Vaşakların kırmızı listede yer alması, türün korunması için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguluyor.