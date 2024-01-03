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Süper Lig'in ilk devresi 25 Aralık 2023 Pazartesi günü oynanan 18. hafta müsabakaları ile sona erdi. Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, gözler şimdi ligin ikinci devresinin başlayacağı tarihe çevrildi. Ancak futbolseverlerin merakla beklediği bir diğer konu da transfer dönemiydi. Peki, Transfer dönemi ne zaman başlıyor 2024? Ara transfer dönemi ne zaman?

Süper Lig'de lider Fenerbahçe'yi, aynı puanla takip eden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadeleleriyle geçen ilk devre, 5 Ocak'ta oynanacak Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçıyla başlayacak olan ikinci devreye yer açtı.

Ara transfer dönemi ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre 11 Ocak'ta başlayacak. Bu dönem, 9 Şubat'ta sona erecek. Türk futbolseverler, takımlarının eksik noktalarını güçlendirecek transferlerin ne zaman gerçekleşeceğini heyecanla bekliyor.

Hatırlatmak gerekirse, 2023-2024 sezonunun yaz transfer dönemi 26 Haziran 2023'te başlamış ve 15 Eylül 2023'te sona ermişti. Bu dönemde birçok takım kadrosunu güçlendirmiş ve yeni oyuncularıyla anlaşmıştı.